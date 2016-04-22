Der Spiegel: Небольшое количество, большие неприятности

Об этом пишет Маркус Бекер в статье "Небольшое количество, большие неприятности", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Соглашение между ЕС и Турцией вступило в силу, число беженцев на границах Европы снижается. Но теперь ситуация становится серьезной. Возврат мигрантов из Греции в Турцию начался – и сейчас за каждого депортированного сирийца ЕС должен забрать из Турции другого сирийского беженца. В дипломатических кругах Брюсселя говорят, что если это не сработает, то все соглашение окажется под угрозой.

На самом деле, не должно быть никаких причин для беспокойства. Формулу, согласно которой сирийцы будут распределены между странами ЕС, европейцы согласовали еще летом 2015 года. И в начале речь идет о совсем небольшом количестве: среди примерно 6 800 мигрантов, которые в настоящее время находятся на греческих островах, только около 2700 сирийцев.

Но Нидерланды, которые сейчас председательствуют в ЕС, хотят осуществить надежное планирование и отправить, прежде всего, политический сигнал: министры ЕС в четверг должны согласовать количество сирийцев, которое должна принять каждая страна. Возможно, это символизирует прогресс и показывает, что план действий работает, европейцы преследуют одинаковые цели.

Возмущение из-за сомнительной таблицы

В июле 2015 года страны ЕС договорились о переселении примерно 20 000 беженцев. Согласно предложению Нидерландов, теперь каждая страна ЕС в течение четырех месяцев должна принять четверть оставшейся квоты. К примеру, Германия должна будет ежемесячно принимать 100 человек, Франция – 148, ​​Норвегия – 218. Такие цифры содержатся в таблице, которая была распространена в четверг в Люксембурге.

Есть весьма скромные цифры, которые на самом деле уже давно были согласованы. Но на встрече министров внутренних дел ЕС они так и не оказались на официальной повестке дня. Хотя, по слухам, подавляющее большинство государств-членов, в том числе Германия, поддерживают эту идею. Но, как сообщили участники, Польша и Словакия не хотели принимать этот список. Другие страны Восточной Европы хотели неофициально согласиться принять свою квоту. Но не Венгрия. Страна отказалась от приема беженцев еще в июле 2015 года.

Министр Люксембурга Жан Ассельборн после встречи казался рассерженным из-за "позиции некоторых стран", которые очевидно не поняли "двух основных концепций ЕС", а именно солидарности и ответственности. Вслед за этим Ассельборн сказал фразу, которую, прежде всего, Восточной Европе следует рассматривать как угрозу: если нет солидарности в вопросах гуманности, то под сомнение поставлена и солидарность в вопросах финансов и безопасности.

Хотя, учитывая низкие цифры, обмен "1-к-1" между ЕС и Турцией вряд ли может не состояться из-за спора о квотах. Согласно договоренностям, Польша должна принимать 56 мигрантов в месяц, Словакия – шесть. В случае необходимости забрать этих мигрантов смогут и другие государства, говорят в немецких правительственных кругах. Если потребуется, Германия может добровольно удвоить свою квоту от 100 до 200 мигрантов в месяц.

Соглашение ЕС и Турции очень хрупкое

Берлин хочет показать, что сделка с Турцией – которая состоялась по инициативе канцлера Ангелы Меркель – работает. Но это видно пока только в одном аспекте: уменьшается количество мигрантов, прибывающих в ЕС через греко-турецкую границу. По данным Комиссии ЕС, в течении трех недель до соглашения между ЕС и Турцией прибыло 26 878 мигрантов, после соглашения – только 5 847.

Но другая часть соглашения находится пока только на начальном этапе. По данным Комиссии ЕС, в Турцию были возвращены 325 беженцев, а в ЕС на законных основаниях прибыли только 103 сирийца. Нидерландский министр по вопросам миграции Клаас Дийкофф возложил ответственность за это на страны ЕС: "Чтобы мы могли обещать переселение, нужны достаточные обязательства".

Это необходимо и по совершенно иной причине: число сирийских беженцев, которые законно приезжают в ЕС из Турции, в ближайшее время может значительно возрасти. Для программы обмена "1-к-1" с Турцией ЕС планирует предложить до 72 000 мест.

Хотя в ЕС надеются, что такого количества не потребуется, поскольку соглашение с Турцией должно быстро положить конец незаконной миграции. Однако, после этого должна начаться гуманитарная программа переселения. Таким образом, в ближайшие годы ЕС мог бы забрать из Турции сотни тысяч беженцев.

Но опять же, прием беженцев будет добровольным. А во время миграционного кризиса в ЕС добровольность стала проблемой.