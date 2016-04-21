Из сирийских городов эвакуировали рекордное количество раненых
Международные организации эвакуировали 500 раненых сирийцев из четырех осажденных сирийских городов. Это крупнейшая эвакуация раненых за 5 лет вооруженного конфликта.
Половина раненых была вывезена из городов Забадани и Мадайя, заблокированных правительственными войсками, еще половина - из поселений Фуа и Кефрайя, осажденных повстанцами, передает Би-би-си.
Читайте такжеСирийские войска наступают на стратегически важный город в провинции Идлиб - СМИ
Как сообщил помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн, операция несколько раз откладывалась, однако в итоге была успешно завершена.
По его словам, эвакуацию проводило сирийское подразделение Красного Креста совместно с ООН и Международным комитетом Красного Креста.
"В течение долгого времени проходили очень сложные переговоры", - рассказал Эгеланн, отметив, что обе стороны конфликта настаивали на эвакуации равного количества раненых с обеих сторон.
По данным ООН, в условиях осады в Сирии сегодня живут до полумиллиона человек. Последняя крупная эвакуация раненых проводилась в стране в декабре прошлого года.
Во вторник президент США Барак Обама в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что перемирие в Сирии находится под угрозой и становится все более хрупким.