Из сирийских городов эвакуировали рекордное количество раненых

Половина раненых была вывезена из городов Забадани и Мадайя, заблокированных правительственными войсками, еще половина - из поселений Фуа и Кефрайя, осажденных повстанцами, передает Би-би-си.

Читайте такжеСирийские войска наступают на стратегически важный город в провинции Идлиб - СМИ

Как сообщил помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн, операция несколько раз откладывалась, однако в итоге была успешно завершена.

По его словам, эвакуацию проводило сирийское подразделение Красного Креста совместно с ООН и Международным комитетом Красного Креста.

"В течение долгого времени проходили очень сложные переговоры", - рассказал Эгеланн, отметив, что обе стороны конфликта настаивали на эвакуации равного количества раненых с обеих сторон.

По данным ООН, в условиях осады в Сирии сегодня живут до полумиллиона человек. Последняя крупная эвакуация раненых проводилась в стране в декабре прошлого года.

Во вторник президент США Барак Обама в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что перемирие в Сирии находится под угрозой и становится все более хрупким.