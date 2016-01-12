ООН призывает эвакуировать около 400 человек из сирийского Мадайя, находящегося в осаде

Организация Объединенных Наций настаивает, что около 400 человек должны быть "немедленно эвакуированы" из сирийского города Мадайя, неподалеку от Дамаска, который находится в осаде представителей сирийской вооруженной оппозиции с июля прошлого года.

Как сообщает Радио Свобода, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен заявил, что "эти люди могли умереть от недоедания или других осложнений по медицинским причинам".

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Накануне в город въехал конвой с гуманитарной помощью, который привез жителям 40-тысячного города еду, лекарства, одеяла, стройматериалы и т.п.

Люди рассказывали, что для того, чтобы выжить, они ели домашних животных и траву.

Грузовики с помощью вошли также в города Фоуа и Кефрайя. Там, в северной провинции Идлиб, 20 тысяч человек находятся в осаде повстанцев с марта.