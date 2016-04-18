Песков продолжает отдуваться за сказки Путина об "ушах американского заказчика" офшорного скандала

Об этом рассказал Песков в эфире телеканала «Россия 1», пишет Новая газета.

Ведущий передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» поинтересовался у пресс-секретаря президента, последовало ли какое-либо наказание за неверную информацию о связи немецкого издания Sueddeutsche Zeitung с американским банком Goldman Sachs

«Досталось», — ответил Песков.

«Я бы не пожелал кому-нибудь быть критикуемым президентом», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России извинился за слова Владимира Путина о собственниках немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, распространившей «панамские документы».

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«Это, скорее, наша ошибка, скорее, моя ошибка, тех, кто готовил на этот счет справочные бумаги. Там действительно была непроверенная информация, лишний раз не перепроверили и предоставили ее президенту в части собственников Süddeutsche Zeitung», – сказал Песков.

Напомним, во время «прямой линии» Владимир Путин, отвечая на вопрос о «панамских документах», заявил, что скандал с офшорами имеет заказной характер. Он намекнул, что возможным заказчиком публикаций могла стать финансовая корпорация Goldman Sachs, в состав которой, как отметил президент, входит Süddeutsche Zeitung.

"Кто занимается этими провокациями? Мы знаем, что там есть сотрудники американский официальных учреждений. А впервые эта статья появилась в газете "Зюддойче Цайтунг", которая входит в медийный холдинг, в свою очередь принадлежащий американской финансовой корпорации "Голдман Сакс". Везде торчат уши заказчика, но даже не краснеют", - сказал Путин.

Позже управляющий директор немецкой газеты Cтефан Хилшер опроверг заявление президента России, подчеркнув, что Süddeutsche Zeitung является 100-процентным дочерним предприятием группы Süddeutscher Verlag, 81,25% которой принадлежит холдингу Südwestdeutschen Medienholding (SWMH), а 18,75% — семье основателей газеты.