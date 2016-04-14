"Панамский скандал": Sueddeutsche Zeitung опровергает заявления Путина о своей связи с Goldman Sachs

Cтефан Хилшер, который является управляющим директором немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung, опроверг информацию о том, издание связано с американским банком Goldman Sachs. Об этом сказано в официальном заявлении Sueddeutsche Zeitung, которое цитирует "Новая газета".

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По словам Хилшера, Süddeutsche Zeitung является 100% дочерним предприятием группы Süddeutscher Verlag, 81,25% которой принадлежит холдингу Südwestdeutschen Medienholding (SWMH), а 18,75% — семье основателей газеты.

"Suedwestdeutsche Medien Holding со штаб-квартирой в Штутгарте является одной из важнейших медиагрупп Германии и издает, наряду с Süddeutsche Zeitung, различные региональные газеты и специализированную литературу. Она не имеет общественно-правовых связей с Goldman Sachs", — говорится в заявлении.

Напомним, сегодня во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин заявил, что за "панамскими документами" "торчат уши" США.

"Кто занимается этими провокациями. Мы знаем, что там есть сотрудники американских официальных учреждений, а написали статью впервые в "Зюддойче цайтунг", а эта газета входит в медийный холдинг, который принадлежит американской финансовой корпорации Goldman sachs. Везде торчат уши заказчиков, они торчат, но даже не краснеют", - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, так называемые "Панамские документы", полученные после утечки информации, разоблачают действующих и бывших глав государств в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и избежании ответственности.