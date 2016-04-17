В Лондоне многотысячная толпа протестовала против политики правительства Кэмерона (фото)

На Трафальгарскую площадь и улицы Лондона вышли тысячи людей, недовольных политикой экономии, которую проводит британское правительство. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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В правительстве страны настаивают, что меры экономии необходимы для сокращения дефицита бюджета.

Власти обязались сократить соцрасходы на 12 млрд фунтов (около 17 млрд долларов) к концу срока работы парламента в 2020 году, но недавно властям пришлось отказаться от запланированных сокращений пособий по нетрудоспособности после того, как министр труда и пенсий Иан Данкан Смит подал в отставку из-за несогласия с урезанием социальных льгот.

Кроме того, многие протестующие потребовали отставки премьер-министра Британии Дэвида Кэмерона.

Отмечается, что акция протеста была запланирована задолго до скандала, связанного с упоминанием имени родственников Кэмерона в "панамских документах".