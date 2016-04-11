"Панамский скандал": Кэмерон отвергает обвинения в уклонении от налогов через офшоры

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что обвинения в уклонении от оплаты налогов через офшоры, которые звучали в его отношении, безосновательны. Об этом он заявил, выступая насчет "панамского скандала" перед британским парламентом, передает "112 Украина".

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"Относительно акций моих и моей жены, относительно инвестиционного фонда моего покойного отца. От самого начала он был зарегистрирован, и мы платили налоги, и в Financial Times была учтена стоимость его акций. Следовательно, каждый инвестор мог приобрести здесь акции, поэтому все налоги были уплачены, в том числе и налоги на дивиденды. Все обвинения против моего отца – безосновательны", - подчеркнул Кэмерон.

Напомним, ранее Кэмерон опубликовал свои налоговые декларации чтобы поставить точку в вопросах вокруг его личных финансов, которые стали подниматься после публикации расследования, получившего название "панамские документы". В нем, в частности, упоминалось имя покойного отца британского премьера - Иена Кэмерона - которого уличили во владении офшорной компанией.

Ранее на этой неделе Кэмерон признался, что имел долю в офшорной компании своего отца. Однако, по его утверждению, он продал ее еще до того как стал премьер-министром.

Как сообщал УНИАН, так называемые "панамские документы" или "панамский архив", которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 года.

Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году. В течение года пул международных журналистов под финансированием американской некоммерческой организацией Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучал эти документы.

Документы охватывают период с 1977 по 2015 годов. Основная тематика расследований, проведенных на основе "панамских документов", - наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.

Архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров.