Стало известно, сколько Обама и Байден заработали в 2015 году

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого Дома.

При этом семья американского президента 14,7% своих доходов потратила на благотворительность: 34 различным организациям они пожертвовали $64,066. Крупнейший благотворительный взнос составлял $9,066.

Барак и Мишель Обамы выплатили налогов на сумму $81,472, что составляет 18,7% от их доходов.

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Вице-президент США Джо Байден и его жена в 2015 году заработали $392,233. На налоги они потратили $91,546. На благотворительность Байден потратил $6,620.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко задекларировал в 2015 году 62,163 млн гривень доходов. При этом еще почти 564 млн грн он держит на банковских счетах.