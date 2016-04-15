США перебросят в Турцию палубные самолеты для ведения радиоэлектронной борьбы и разведки

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Пентагона.

Развертывание самолетов ВВС США продлится до конца сентября, заявили представители командования ВС США в Европе.

Ожидается, что EA-6B Prowler будут оказывать поддержку силам международной коалиции в борьбе против ИГИЛ в Сирии и Ираке, перехватывая сообщения террористической группировки.

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"ЕА-6В Prowler будут продолжать делать то, что они делают на протяжении последних 45 лет: поддерживать бойцов в воздухе и на земле, передавая им электронные сообщения, что позволит обеспечить решающую победу", - говорится в сообщении европейского командования вооруженных сил США.