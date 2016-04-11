Путин наградил еще одного погибшего в Сирии российского офицера

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, награда присвоена "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга".

Александр Прохоренко погиб 17 марта 2016 года при выполнении специальной задачи по наведению ударов российских самолетов в районе населенного пункта Тадмор (провинция Хомс, Сирия). Попав в окружение боевиков ИГИЛ, офицер вызвал огонь на себя.

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Как сообщал УНИАН, Путин объявил о выводе российских войск из Сирии 14 марта, но информация о гибели военных в этой стране продолжает поступать. Так, 24 марта информагентства сообщили о гибели офицера российского спецназа, принимавшего участие в операции под Пальмирой — несмотря на вывод основной группы войск, в Сирии остаются подразделения российской армии. Официальный список российских потерь в Сирии состоит из шести человек. Точное данные о гибели российский военных засекречены.