В Сирии погиб попавший в окружение российский спецназовец

Об этом сообщает РИА "Новости".

"В районе населенного пункта Тадмор (Пальмира, провинция Хомс) при выполнении специальной задачи по наведению ударов российских самолетов на цели террористов ИГ погиб офицер российских сил специальных операций. Офицер выполнял боевую задачу в районе Пальмиры в течение недели, выявляя важнейшие объекты игиловцев и выдавая точные координаты для нанесения ударов российскими самолетами", - сказал российский представитель.

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По его словам, военнослужащий героически погиб, вызвав огонь на себя, после того как был обнаружен террористами и окружен.