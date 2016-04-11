В Йемене в ночь на понедельник вступило в силу перемирие

Войска, лояльные изгнанному президенту Абд Раббу Мансуру Хади, намерены соблюдать перемирие, если повстанцы-хуситы не нарушат его, заявил генерал Мохаммед Али аль-Макдаши.

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Хуситы ранее заявляли, что также собираются соблюдать режим прекращения огня, передает Русская служба ВВС.

Повстанцы вместе с лояльными экс-президенту Али Абдалле Салеху войсками направили в ООН соответствующее заявление.

В нем говорится, что хуситы вместе со своими союзниками приостанавливают все сухопутные, воздушные и морские военные операции.

Конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. За власть с одной стороны борются хуситы, которых поддерживает Иран и часть армии, лояльная Али Абдалле Салеху.

Им противостоят войска, лояльные Абд Раббу Мансуру Хади, которых поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.