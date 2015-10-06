При обстреле резиденции премьера Йемена погибли 12 человек - СМИ

При обстреле резиденции премьер-министра Йемена Халеда Бахаха в городе Аден на юге страны погибли 12 человек. Как передает "ТАСС", об этом сообщил телеканал CNN.

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По его данным, среди погибших есть солдаты армии Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщил телеканал Sky News Arabia, сам премьер при обстреле не пострадал.

Ранее сообщалось, что гостиница "Аль-Каср", где временно разместился глава правительства, утром подверглась обстрелу из гранатометов. По данным другого панарабского телеканала Al Arabiya, в здании возник пожар. В районе были слышны еще несколько взрывов и стрельба.

Все улицы, ведущие к гостинице, были перекрыты.

Информация о том, кто именно совершил нападение, пока отсутствует.

Нападение на резиденцию главы правительства Йемена стало уже не первым в этом году. 19 января хуситы окружили его резиденцию в столице страны Сане и обстреляли кортеж. Премьер в тот день, как и сегодня, не пострадал.