При обстреле резиденции премьера Йемена погибли 12 человек - СМИ
Сам премьер не пострадал.
При обстреле резиденции премьер-министра Йемена Халеда Бахаха в городе Аден на юге страны погибли 12 человек. Как передает "ТАСС", об этом сообщил телеканал CNN.
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По его данным, среди погибших есть солдаты армии Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщил телеканал Sky News Arabia, сам премьер при обстреле не пострадал.
Ранее сообщалось, что гостиница "Аль-Каср", где временно разместился глава правительства, утром подверглась обстрелу из гранатометов. По данным другого панарабского телеканала Al Arabiya, в здании возник пожар. В районе были слышны еще несколько взрывов и стрельба.
Все улицы, ведущие к гостинице, были перекрыты.
Информация о том, кто именно совершил нападение, пока отсутствует.
Нападение на резиденцию главы правительства Йемена стало уже не первым в этом году. 19 января хуситы окружили его резиденцию в столице страны Сане и обстреляли кортеж. Премьер в тот день, как и сегодня, не пострадал.