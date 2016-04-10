Армения призвала РФ не снабжать оружием Азербайджан

Об этом сообщает ТАСС.

"Было бы хорошо, если бы (россияне) не продавали (оружие), но это их дело, им решать, - сказал в субботу Абрамян, выступая в Гюмри. - Мы призывали и призываем (Россию), чтобы не продавали оружия".

"Россия - наш стратегический союзник, но наш народ с большой болью воспринимает, что Россия продает оружие" Азербайджану, добавил премьер Армении.

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Напомним, ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля. 3 апреля Азербайджан объявил о прекращении в одностороннем порядке военных действий в Нагорном Карабахе. В свою очередь Армения назвала заявление Баку "информационной ловушкой".

Ранее, 5 апреля, министерство обороны Азербайджана заявило о прекращении боевых действий на линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. "По данным министерства обороны, с 12.00 5 апреля на линии соприкосновения азербайджано-армянских сил были приостановлены операции по согласию сторон", - говорилось в сообщении.