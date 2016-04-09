Медведев объяснил, почему Россия не прекратит поставлять оружие Армении и Азербайджану

Об этом он сказал в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия 1", передает BBC.

"Если мы себе представим на минутку, что Россия отказалась от этой роли, - мы же прекрасно понимаем: это место пустым не будет. Будут покупать оружие в других странах, степень его смертоносности от этого не уменьшится", - сказал Медведев

По словам Медведева, нет уверенности в том, что "приход на этот рынок поставщиков оружия из других стран облегчит ситуацию". Он выразил мнение, что ситуация, "скорее всего, станет более сложной".

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"Я считаю, что оружие может и должно приобретаться не только для того, чтобы его когда-то использовать, а для того, чтобы оно было фактором сдерживания, и вот этот момент нужно оценивать всем сторонам конфликта", - сказал Медведев.

Накануне о продолжении поставок обеим странам в соответствии с контрактами как стратегическим партнерам говорил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Азербайджан является крупным импортером российского оружия. За период с 2010 по 2014 годы Москва и Баку заключили ряд контрактов на поставку вертолетов, зенитно-ракетных систем, танковой техники и артиллерийских вооружений общей стоимостью около 4 миллиардов долларов.

Армения в 2013 году закупила российских вооружений лишь на 16 миллионов долларов, впервые были поставлены тяжелые вооружения. В 2014 году поставок не было.

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Заявления Медведева прозвучали на фоне продолжающихся взаимных обвинений азербайджанской и армянской стороны в нарушении условий перемирия в Нагорном Карабахе, заключенного 5 апреля. Тогда военные действия на линии соприкосновения азербайджанских и карабахских войск были прекращены, однако вскоре после этого стороны начали обвинять друг друга в нарушении перемирия.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в ночь на 2 апреля и перерос в вооруженные столкновения, которые стороны конфликта называют самыми масштабными за последние 22 года.