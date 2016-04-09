"Панамский скандал": парламент Исландии не смог отправить правительство в отставку
Исландское правительство смогло выиграть голосование за вотум недоверия, инициированное оппозицией на фоне скандала с офшорами, из-за которого ушел в отставку премьер-министр страны.
Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Bloomberg.
За отставку правительства проголосовали 25 депутатов, против были 38. Как отмечается, результат был ожидаемый, поскольку правящая коалиция в составе Прогрессивной партии и Партии независимости имеет 38 мест в парламенте.
В то же время оппозиция планирует настаивать на отставке правительства, роспуске парламента и проведении новых выборов.
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Ранее сообщалось, что после отставки премьера Сигмундура Гуннлаугссона правительство возглавил министр сельского хозяйства и рыболовства Сигурдур Инги Йоханнссон.
Смена премьеров произошла после публикации крупнейшими мировыми СМИ масштабного расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
В частности, из документов следует, что премьер-министр Гуннлаугссон совместно с супругой владеет оффшорной компанией, на счета которой были переведены несколько миллионов долларов после продажи семейного бизнеса.
В 2009 году Гуннлаугссон, став депутатом, не задекларировал 50% доли в компании, а потом продал ее жене за один доллар.
В результате у здания исландского парламента прошла масштабная акция протеста, и 23 тысячи человек подписали петицию за отставку главы кабинета министров.