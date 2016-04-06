Панамский скандал: Премьер Исландии опроверг информацию о своей отставке
14:40, 06 апреля 2016Мир
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Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон опроверг информацию о своей отставке из-за офшорного скандала.
REUTERS
По данным пресс-службы главы исландского правительства, Гюннлейгссон "на неопределенное время" отошел от своих обязанностей, предложив вице-председателю Прогрессивной партии страны взять на себя полномочия премьер-министра, пишет Espreso.tv со ссылкой на Independent.
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Напомним, накануне CNN сообщил, что Гуннлаугссон из-за скандала с офшорами заявил об отставке.
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