Реакции на "панамский скандал": российский политолог перепутал Исландию с Ирландией

Известный российский политолог, глава межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной Палаты РФ Сергей Марков прокомментировал офшорный скандал в своем Facebook.

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По словам кандидата политических наук, исландский премьер-министр Сигмундур Гюннлейгссон, который подал в отставку после обнародования архива данных об офшорах, оказался премьер-министром Ирландии.

Кроме того, рассуждая о демократии, Марков заговорил об "англосаксах", которые "для себя сделали демократию". Но при этом, добавил он, для англосаксов "русские в Украине – это люди второго или третьего сорта".

"Майдан, это поворот от несовершенной демократии к террористической националистической диктатуре. Вот с таким расизмом, русофобией мы, русские, и не согласны", - считает Марков.

Как сообщал УНИАН, в минувшие выходные журналисты опубликовали глобальное расследование об офшорах мировой элиты.

Премьер Исландии подал в отставку из-за обвинений из Панамского Досье. Потому что у них в Ирландии хоть и олигархи, но и... Опубліковано Sergey Markov 5 квітня 2016 р.

Доклад стал возможен благодаря утечке 11 миллионов документов с 1977 по 2015 годы из базы данных панамской компании Mossack Fonseca, четвертой по величине в мире оффшорной юридической фирмы. Документы показывают, как Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.

В свою очередь сама юрфирма Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить подлинность опубликованных документов, и назвала действия журналистов преступлением.