Кадры попытки расстрела и последующего захвата пилота сирийского Су-22 появились в сети

18:31, 05 апреля 2016
Мир
5218 0

В сети обнародовано видео, на котором запечатлена попытка боевиков расстрелять катапультировавшегося пилота сбитого самолета Су-22 в Сирии.

Скриншот видео

Кроме того, имеются кадры, на которых катапультировавшийся летчик Су-22 лежит на земле в окружении толпы людей.

Читайте такжеВ Сирии погиб еще один российский спецназовец: "Груз 200" доставили в Оренбург

Согласно обнародованным видео, можно предположить, что летчик был ранен или серьезно травмирован.

Как сообщал УНИАН, связанные с аль-Каидой боевики в Сирии сбили военный самолет правительственных сил.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter