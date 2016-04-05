Кадры попытки расстрела и последующего захвата пилота сирийского Су-22 появились в сети

Кроме того, имеются кадры, на которых катапультировавшийся летчик Су-22 лежит на земле в окружении толпы людей.

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Согласно обнародованным видео, можно предположить, что летчик был ранен или серьезно травмирован.

Как сообщал УНИАН, связанные с аль-Каидой боевики в Сирии сбили военный самолет правительственных сил.