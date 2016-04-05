Кадры попытки расстрела и последующего захвата пилота сирийского Су-22 появились в сети
18:31, 05 апреля 2016Мир
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В сети обнародовано видео, на котором запечатлена попытка боевиков расстрелять катапультировавшегося пилота сбитого самолета Су-22 в Сирии.
Скриншот видео
Кроме того, имеются кадры, на которых катапультировавшийся летчик Су-22 лежит на земле в окружении толпы людей.
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Moment #SAA Criminal Pilot parachuted after Rebels shot down the warplane in #Tel_Eis#ALeppo cs #Syria APRIL 5 pic.twitter.com/EDK0U1jNdd— AEJ خليل ้้้้้็็็็Ⓜ (@AEJKhalil) 5 квітня 2016 р.
Согласно обнародованным видео, можно предположить, что летчик был ранен или серьезно травмирован.
Clear footage of criminal Pilot, captured after Rebels shot down ASSad "SU-22" in #Tel_Eis#Aleppo cs #Syria APRIL 5 pic.twitter.com/oUtRmBqFBF— AEJ خليل ้้้้้็็็็Ⓜ (@AEJKhalil) 5 квітня 2016 р.
Как сообщал УНИАН, связанные с аль-Каидой боевики в Сирии сбили военный самолет правительственных сил.
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