В Сирии против армии Асада применили отравляющий газ

В попытке захватить военный аэропорт в восточной провинции Дайр-эз-Заур боевики ИГИЛ применили горчичный газ (иприт) против армии Асада. Об этом со ссылки на местные СМИ сообщает IBT.

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"Террористы взрывали ракеты с ипритом", пишет Reuters со ссылкой на государственный канал Ikhbariyah.

Согласно сообщению близкого к ИГИЛ новостного агентства Amaq, его данные также приводит Reuters, боевики начали широкомасштабное наступление на деревню Jufrah рядом с аэропортом.

"Боевики ДАИШ (арабское название ИГ) атаковали военный аэродром в Дейр-эз-Зоре снарядами с отравляющим химическим веществом. Защитники авиабазы сообщают, что у ряда солдат удушье", — сообщают "РИА Новости", ссылаясь на собственный источник.

Как сообщалось ранее США подтвердили ликвидацию в Сирии одного из главарей "Фронта ан-Нусра".