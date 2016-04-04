США подтвердили ликвидацию в Сирии одного из главарей "Фронта ан-Нусра"
19:39, 04 апреля 2016Мир
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США подтвердили ликвидацию в Сирии одного из лидеров "Фронта ан-Нусра" Абу Фираса.
REUTERS
Об этом заявили представители американской власти, передает Reuters.
Издание отмечает, что Абу Фирас уничтожен в ходе авиаудара.
Ранее в Сирийской обсерватории по правам человека заявляли, что Абу Фирас, известный под прозвищем "Сириец", был ликвидирован на северо-западе провинции Идлиб. Вместе с Фирасом погиб его сын, а также группа боевиков.
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Абу Фирас регулярно давал комментарии от имени "Джебхат ан-Нусра". В 1980-е годы он воевал на стороне моджахедов в Афганистане, был соратником главаря "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена.
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