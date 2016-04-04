В Кремле решили игнорировать требования в соцсетях об импичменте Путина из-за скандала с офшорами

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам в Москве.

"Видел заявление Олланда, видел заявление из Киева, которые делались (по офшорам – УНИАН). А насчет социальных сетей - там же достаточно разношерстная реакция, кто-то требует импичмента, кто-то требует проверок, кто-то требует вывести на чистую воду авторов этих материалов, кто-то кричит о невразумительности этих материалов. Поэтому ориентироваться в данном случае на социальные сети не считаю правильным", - сказал Песков.

Он убежден, что публикации об офшорах глав государств направлены в первую очередь против России и ее президента.

"Там указаны и фигурируют фамилии других глав государств, правительств, спортсменов, но очевидно, что основной целью – острие этой атаки направлено в первую очередь против нашей страны и лично президента Путина", - сказал Песков, комментируя информацию СМИ о якобы наличии офшоров не только у лиц из окружения Путина, но и у других глав государств и правительств.

По словам Пескова, в этом списке фигурируют другие президенты, но в западной прессе упоминается только Путин.

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"Путин, Россия, наша стабильность, наши грядущие выборы – это основная цель, раскачать ситуацию", - сказал он.

При этом Песков отметил, что такая работа не может оказать влияние на РФ.

Как сообщал УНИАН, по данным издания The Independent, так называемые "Панамские документы", полученные после утечки информации, разоблачают действующих и бывших глав государств в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и избежании ответственности.

"Панамские документы" насчитывают более 11 млн конфиденциальных материалов в отношении богатых и влиятельных лиц во всем мире, которые скрывали свои доходы. Документы были получены от панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Документы попали в Международный консорциум журналистских расследований.

Документы свидетельствуют о том, что некоторые из 72-х действующих и бывших лидеров занимались грабежом своих стран.

По данным Международного консорциума журналистских расследований, люди из окружения президента России вывели из страны в офшоры не менее 2 млрд долларов.