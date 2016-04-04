Утечка данных пролила свет на оффшорные компании известных политиков

Эти данные им предоставило немецкое издание Süddeutsche Zeitung, которое воскресенье, 3 апреля, опубликовало ряд материалов на их основе, передает Deutsche Welle.

История началась более года назад, когда анонимный источник связался с Süddeutsche Zeitung и передал 2,6 терабайта внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Эта компания занимается продажей анонимных оффшорных компаний и их управлением. Как сообщается, эти документы отражают деятельность Mossack Fonseca в течение 40 лет.

"Данные предоставляют редкий взгляд в мир, который, собственно говоря, может существовать только под покровом тайны. Они доказывают, как глобальная индустрия под руководством крупных банков, юридических фирм и управляющих компаний, которые в тайне управляют собственностью политиков, функционеров ФИФА, мошенников, контрабандистов наркотиков, но также и миллиардеров, знаменитостей и звезд спорта", - пишет Süddeutsche Zeitung.

Согласно информации издания, в офшорах, в частности, нашли следы денег президента России Владимира Путина, президента Украины Петра Порошенко, короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили. При этом имя Владимира Путина не фигурирует в документах. Зато сообщается, что близкие к президенту России лица, в частности Сергей Ролдугин, причастны к выводу из страны около двух миллиардов долларов США.

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Издание Süddeutsche Zeitung привлекло к расследованию Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Таким образом над материалами, которым уже успели дать название "панамские бумаги", также работали около 400 журналистов из более 100 СМИ в 80 странах мира в течение последних 12 месяцев.

В частности, в расследовании принимали участие журналисты The Guardian, BBC, Le Monde, La Nación и много других. В Украине с документами работали журналисты агентства "Слідство.Інфо".