Близкие к Путину люди "отмыли" через офшоры более $2 миллиардов - СМИ

Об этом говорится в материалах Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), передает Громадське.

В распоряжении ICIJ оказались документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которую, по утверждению авторов расследования, могли использовать некоторые ее клиенты для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и обхода различных санкций. В документах фирмы упоминаются 72 бывших и нынешних глав различных государств, а также много известных компаний и людей.

В документах упоминаются четыре фирмы, которые так или иначе связаны с Россией - Sonnette Overseas, International Overseas Media, Sunbarn и Sandalwood Continental. Все эти компании зарегистрированы в офшорах и, как утверждается, связаны с банком «Россия» и близкими знакомыми российского президента. Эти компании были задействованы в сделках, эксперты, ознакомившись с документами, считают подозрительными.

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В частности, более чем $2 млрд «тайно перемешиваются через банки и теневые структуры, связанные с друзьями Путина».

Согласно документам, International Overseas Media и Sonnette Overseas официально принадлежат виолончелисту Сергею Ролдугину. Он известен как друг детства Владимира Путина и крестный отец одной из его дочерей. В книге о Путине «От первого лица» описано его знакомство с будущим президентом и их близкая дружба.

Согласно обнародованным ICIJ документами, прибыль предприятий господина Ролдугина от сделок, которые эксперты сочли подозрительными, составил несколько миллионов долларов. Однако в документах одной из компаний, которой владеет музыкант, указано, что ее создали для того, чтобы защитить «личность и конфиденциальность» конечного собственника и выгодоприобретателя предприятия.

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В начале 2011 года зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Sandalwood Continental предоставила 200 млн долларов кредита компании Horwich Trading, которая зарегистрирована на Кипре. На следующий день Sandalwood лишь за 1 доллар передала права на получение платежей по кредиту еще одной компании, зарегистрированной на Британских Виргинский островах - Ove Financial Corp. В тот же день Ove за 1 доллар передала эти права панамской компании International Overseas Media, которая официально принадлежит Сергею Ролдугину. Только процентные платежи по этому кредиту составляют 8 млн долларов в год.

По данным расследования, Sandalwood Continental была основана банком «Россия», который в США называли «собственным банком для высокопоставленных российских чиновников». Владелец компании неизвестен.

Хотя имя Владимира Путина не фигурирует ни в одном из документов, полученные данные показывают, что «друзья президента» заработали миллионы, утверждается в расследовании. Путь офшорной цепочки начинается в Панаме, идет через Россию, Швейцарию и заканчивается на Кипре, пишет ICIJ.