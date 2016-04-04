Сильнейшее наводнение в Пакистане унесло жизни более полусотни человек (фото)

По меньшей мере 53 человека погибли в результате сильного наводнения в Пакистане, вызванного проливными дождями на северо-западе страны.

Дождь начался в субботу, 2 апреля. В результате в зоне наводнения оказались провинции Кашмир, Хайбер-Пахтунхва и Гилгит-Балтистан, пишет Русская служба Би-би-си.

Предмуссонные дожди часто вызывают сильные разрушения в сельской местности страны. Власти обычно предлагают сельским жителям на время перебираться в более безопасные места.

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Летние муссоны еще более опасны, в прошлом году в результате сильнейших наводнений также погибли десятки человек.

Из-за дождей и наводнений в минувшие выходные десятки людей пострадали и были доставлены в больницы, сообщил в интервью Associated Press представитель пакистанской службы по борьбе с природными катаклизмами Латиф Рехман.

В зону подтопления направлены предметы первой необходимости, продукты и лекарства.