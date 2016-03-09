Столица ОАЭ Абу-Даби и Дубай ушли под воду из-за сильного ливня

В результате непогоды были отменены или задержаны авиарейсы в аэропортах Абу-Даби и Дубая, передает russianemirates.com. Так, авиакомпания Etihad Airways сообщила о 10 задержанных рейсах, еще 7 – перенаправлены в другие аэропорты. В свою очередь, авиакомпания Emirates отменила более 10 рейсов и многие задержала – как на вылет, так и на посадку. Однако в настоящее время авиасообщение в ОАЭ уже восстановлено.

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Также дождь затопил дороги. Сильный ливень стал причиной большого числа ДТП: только в период с 06.00 до 13.00 в полицию Дубая поступило более 3200 тревожных звонков, а на трассах было зафиксировано 253 автоаварии. В связи с тем, что дождливая погода ожидается и в ближайшие дни, полиция призвала жителей страны и туристов, которые планируют садиться за руль, быть бдительными и осторожными.

Кроме этого, порывы ветра ломали деревья и столбы. В целях безопасности во многих школах уроки закончили раньше, родителей попросили забрать детей с занятий. На дорогах в Дубае много воды, некоторые жители города для передвижения по улицам используют лодки или другие подручные средства. Местные СМИ и пользователи соцсетей публикуют фотографии и видео последствий наводнения в ОАЭ.