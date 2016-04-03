В горящем здании Минобороны РФ обрушилась кровля, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Площадь обрушения составляет 1,2 тыс. кв. метров", - сказал источник.

В Министерстве обороны РФ информацию об обрушении кровли под воздействием огня в результате пожара опровергли.

"Кровля не обрушилась, а была целенаправленно вскрыта самими пожарными для доступа к горящим перекрытиям и пролива их водой", - сказали ТАСС в пресс-службе министерства.

Как сообщили в управлении пресс-службы и информации Минобороны России, около 10 утра в одном из находящихся на ремонте технологических помещений административного корпуса Минобороны России, расположенного по адресу Знаменка д.19, произошло задымление.

Позже стало известно, что пожар распространился и его площадь составила 3,5 тыс. кв метров.

Пожару была присвоена пятая, наивысшая, категория сложности. Сильный ветер и старые перекрытия усложняют тушение возгорания. По словам источника в правоохранительных органах, "ситуация сейчас на пожаре не простая". "Огонь ушел в деревянные перекрытия. Пожарно-спасательные подразделения вскрыли кровлю и оттуда вырывается огонь", - сказал собеседник агентства.

МЧС направило дополнительные силы для ликвидации пожара. "В тушении задействовано 253 человека, 72 единицы техники, в том числе 17 подъемных механизмов, проводится наращивание группировки", - сказал представитель ГУ МЧС.

По данным управления пресс-службы и информации Минобороны России, причиной происшествия могло стать короткое замыкание в кабельной сети.

Один пожарный пострадал при тушении пожара, сообщили источники в медицинских кругах.

"По предварительным данным, пострадал один пожарный. У него тепловой удар. Медицинскую помощь ему оказали на месте ЧП", - сказал источник. Информации о других пострадавших в результате ЧП не поступало.