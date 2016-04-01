Молдова выразила России "обеспокоенность", узнав о призыве приднестровцев в российскую армию

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Молдовы.

"Заместитель министра иностранных дел Лилиан Дарий вызвал сегодня посла Российской Федерации в Республике Молдова Фарида Мухаметшина в связи с информацией о наборе в Зоне безопасности жителей Республики Молдова в Вооруженные Силы Российской Федерации", - сказано в нем.

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Молдавский чиновник выразил обеспокоенность по поводу таких "провокационных действий" и подчеркнул, что они идут вразрез с национальным законодательством Молдовы и нормами международного права.

Дарий попросил главу российской дипломатической миссии "вмешаться и прекратить подобные действия".

В связи с этим замглавы молдавского МИДа подтвердил официальную позицию Кишинева о необходимости вывода российских войск с территории Молдовы и трансформации нынешней операции по поддержанию мира в гражданскую миссию с международным мандатом.

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Под Зоной безопасности подразумевается полоса в зоне приднестровского конфликта протяженностью 225 км и шириной от 12 до 20 км, покрывающая в основном территорию неподконтрольной Молдове самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики.