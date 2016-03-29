В Белом доме подтвердили встречу Эрдогана и Обамы - Reuters
21:26, 29 марта 2016Мир
1631
В США ожидают встречи американского и турецкого лидеров.
REUTERS
В Белом доме подтвердили, что ожидают встречу президентов США и Турции Барака Обамы и Тайипа Эрдогана.
Читайте такжеСША и Турция активизируют борьбу против "Исламского государства"
Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Reuters.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе саммита по ядерной безопасности, который пройдет в Вашингтоне с 31 марта по 1 апреля, он встретится с американским лидером Бараком Обамой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter