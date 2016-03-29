В Белом доме подтвердили встречу Эрдогана и Обамы - Reuters

В Белом доме подтвердили, что ожидают встречу президентов США и Турции Барака Обамы и Тайипа Эрдогана.

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Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе саммита по ядерной безопасности, который пройдет в Вашингтоне с 31 марта по 1 апреля, он встретится с американским лидером Бараком Обамой.