Япония обеспокоена военной экспансией России на спорных Курилах

Об этом заявил секретарь японского правительства Есихиде Суга, сообщает Рейтер.

Реакция японских властей последовала за комментариями министра обороны России Сергея Шойгу на прошлой неделе о том, что Москва рассмотрит возможность увеличения своего военного присутствия на Курилах путем строительства военно-морской базы.

"Мы проинформировали российскую сторону по дипломатическим каналам о том, что мы озабочены комментариями министра обороны Шойгу", - сказал главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

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"Мы также сообщили им, что если это приведет к усилению российской военной инфраструктуры на северных территориях, то это будет несовместимо с позицией Японии и досадно".

Япония претендует на южную оконечность тихоокеанской гряды, которую называет "северными территориями", оккупированную советскими войсками в конце Второй мировой. Спор до сих пор мешает двум странам подписать формальный договор о мире.

Как сообщал УНИАН, министр обороны, генерал армии России Сергей Шойгу заявил, что моряки Тихоокеанского флота РФ во время трехмесячной экспедиции на острова Большой Курильской гряды изучат возможность размещения там военно-морских баз. При этом он призвал Японию не рассматривать возможное базирование российских военных кораблей на Курилах как угрозу.