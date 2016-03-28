Истребители НАТО сопровождали самолет министра обороны России над Балтийским морем - СМИ

На расстоянии около двух километров от них летели истребители Eurofighter Typhoon, которые не приближались к борту Шойгу, сообщает ТАСС.

Отмечается глава Минобороны РФ прибыл в Калининградскую область, чтобы проверить организацию боевой подготовки и ход строительства инфраструктуры в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Калининградской области.

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В Минобороны РФ уточняли, что в планах Шойгу также инспекция военного аэродрома Чкаловск, где проходит реконструкция, и проверка организации учебного процесса в Балтийском военно-морском институте им. Ушакова.