Истребители НАТО сопровождали самолет министра обороны России над Балтийским морем - СМИ
15:20, 28 марта 2016Мир
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Самолет министра обороны РФ над нейтральными водами Балтики летел с эскортом из истребителей морской авиации Су-27.
Глава Минобороны РФ прибыл в Калининградскую область / mil.ru
На расстоянии около двух километров от них летели истребители Eurofighter Typhoon, которые не приближались к борту Шойгу, сообщает ТАСС.
Отмечается глава Минобороны РФ прибыл в Калининградскую область, чтобы проверить организацию боевой подготовки и ход строительства инфраструктуры в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Калининградской области.
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В Минобороны РФ уточняли, что в планах Шойгу также инспекция военного аэродрома Чкаловск, где проходит реконструкция, и проверка организации учебного процесса в Балтийском военно-морском институте им. Ушакова.
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