Литва заявила о перехвате российского самолета истребителями НАТО

Истребители ВВС НАТО за минувшую неделю дважды поднимались в воздух с баз, расположенных в Литве и Эстонии, для сопровождения российского военно-транспортного самолета Ил-20.

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте Минобороны Литвы, в период с 15 по 21 февраля истребители ВВС НАТО, проводящие миссию в странах Балтии, дважды поднимались для перехвата и сопровождения российского военно-транспортного самолета Ил-20, передает Росбалт.

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Согласно сведениям министерства, 17 февраля истребители НАТО поднялись с авиабазы Шяуляй в Литве для перехвата российского Ил-20, следовавшего из материковой части России в Калининград. В сообщении Минобороны уточняется, что Ил-20 следовал с отключенным бортовым транспордером (устройство автоматической идентификации воздушного судна), но придерживался заранее представленного плана полета и поддерживал радиосвязь с наземными центрами контроля.

19 февраля тот же самолет на обратном пути из Калининграда сопровождали истребители НАТО, вылетевшие с базы Амари в Эстонии.

На прошлой неделе о перехвате российских самолетов заявляли и в Великобритании. Два британских истребителя были подняты для перехвата российских бомбардировщиков. Как заявляли в британском Минобороны, самолеты из России направлялись в сторону воздушного пространства Великобритании