Стороны конфликта в Йемене объявили о прекращении огня с 10 апреля - ООН

Об этом сообщил специальный посланник ООН Исмаил Ульд-Шейх Ахмед в среду, 23 марта, передает Deutsche Welle.

При этом в Кувейте 18 апреля начнутся мирные переговоры по урегулированию ситуации в Йемене.

Решение было принято после длительных консультаций с признанным международным сообществом правительством, повстанцами, представителями государств региона, а также Францией и США при посредничестве ООН.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Йемене повстанцы-шииты и признанное международным сообществом правительство согласились прекратить огонь сроком на одну-две недели, до следующего раунда переговоров, которые, как ожидается, начнутся в апреле.

Напомним, конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года, когда повстанцы-хусити при поддержке Ирана захватили Сану, столицу страны, и заставили международно признанное правительство эвакуироваться на юг - до города Аден. Правительство поддержала коалиция государств во главе с Саудовской Аравией. За время конфликта погибли более 6000 человек. Все предыдущие попытки установить перемирие провалились из-за нарушения "режима тишины".