В квартире организатора парижских терактов нашли карту аэропорта Брюсселя

Греческие правоохранители провели обыск в квартире в Афинах, где в прошлом январе проживал Абдельхамид Абауд, один из организаторов терактов в Париже 13 ноября прошлого года.

При обыске были обнаружены компьютер и флэш-карта, на которых присутствует схема международного аэропорта Брюсселя, пишет SKAI со ссылкой на источники в полиции. Когда именно был проведен обыск, не уточняется.

Как отмечает греческое издание, Брюссель и Афины уже давно взаимодействуют по вопросу информации о джихадистах, однако это взаимодействие является «проблематичным». По информации SKAI, бельгийские власти еще 2 января 2015 года обращались к Греции за информацией об Абауде, который по телефону координировал джихадистскую ячейку в городе Вервье. При этом к 15 января боевик уже смог скрыться.

Власти Франции называют Абауда организатором терактов в Париже. Предположительно, он вернулся в Европу после двух лет в рядах «Исламского государства», на стороне которого он воевал в Сирии. Боевик был убит в ходе полицейского рейда в парижском пригороде Сен-Дени.

Французские силовики также говорили о причастности Абауда к подготовке атаки на церковь в городе Вильжюиф, которая была предотвращена. Кроме того, он мог быть причастен к организации нападения на пассажиров поезда Амстердам-Париж в августе прошлого года, передает РБК.

Накануне прокуратура Бельгии подтвердила личность второго смертника, взорвавшего себя в аэропорту Брюсселя. Им оказался Наджим Лаакруи, которого также подозревали в причастности к атаке на парижский клуб Bataclan. Он взорвал себя в аэропорту вместе с Брахимом аль-Бакрауи. Третий террорист по-прежнему находится в розыске.