Серия терактов в Брюсселе: террорист-смертник участвовал в атаке на Bataclan в Париже

Его личность подтвердила федеральная прокуратура Бельгии, сообщает в РБК со ссылкой Le Figaro.

Лаакруи взорвал себя в аэропорту Брюсселя вместе с Брахимом аль-Бакрауи. Третий террорист по-прежнему в розыске.

О том, что именно Лаакруи, который также подозревается в причастности к атаке на парижский клуб Bataclan, идентифицирован как один из террористов-смертников в аэропорту Брюсселя, сообщал телеканал CBS News со ссылкой на источники в бельгийской полиции. Они отмечали, что ДНК Лаакруи были обнаружены на месте взрыва в брюссельском аэропорту.

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Взрывы в аэропорту Брюсселя произошли во вторник рано утром. За ними последовал взрыв на станции метро в центре города. Всего в результате трех взрывов погибли более 30 человек, более 300 получили ранения.

Атаку власти страны квалифицировали как теракт. Все три взрыва совершили смертники. Их личности уже установлены. Сейчас полиция ищет их предполагаемых сообщников.