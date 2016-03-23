Сериях терактов в Брюсселе: братья-смертники оказались бельгийцами

Как сообщает Радио Свобода, об этом заявил федеральный прокурор Бельгии Федерик ван Леув.

«Исполнителя теракта в аэропорту на опубликованном вчера фото, зовут Ибрагим эль-Бакрауи, бельгиец, родился в Брюсселе 9 октября 1986 года. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев. Второй смертник, на фото слева, до сих пор не идентифицирован. Третий, в светлой куртке с капюшоном, находится в розыске. Именно он привез в аэропорт чемодан с наибольшим количеством взрывчатки, и скрылся перед ее взрывом. Но детонатор не сработал, и ее обезвредил отряд саперов, прибывший вскоре на место трагедии», - сказал федеральный прокурор.

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По его словам, брат Ибрагима эль-Бакрауи, Халид, который совершил нападение на станции метро «Мальбек» в Брюсселе, также бельгиец, родился 2 января 1989 года. Его личность, по данным прокуратуры, также определили по отпечаткам пальцев.

По данным прокуратуры, оба подозреваемых имели значительное криминальное прошлое, не связанное с терроризмом.

Как сообщил прокурор, после обследования терминала аэропорта никакого оружия, которое принадлежало бы нападавшим, не обнаружили.

Тем временем, в полицию обратился водитель такси, узнавший на фото, распространенных полицией, своих пассажиров, которых он вез из района Скарбек. Именно по этому адресу после обыска были обнаружены 15 килограммов взрывчатки, 150 литров ацетона и других химвеществ, а также детонаторы и сумка с гвоздями.

В мусоросборнике на этой же улице правоохранители обнаружили компьютер с письмом Ибрагима эль-Бакрауи: «...быть в спешке, не зная, что делать, быть в розыске, в опасности и в конце концов, если он «расколется», рисковать оказаться с ним в одной тюремной камере». Вероятно, он имел в виду задержанного ранее подозреваемого в совершении парижских терактов Салаха Абдеслама.

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В целом в Брюсселе накануне правоохранители провели пять обысков в разных местах.

Расследование деталей терактов в Брюсселе продолжается и еще будет продолжаться «минимум немало часов, а возможно и дней», добавил прокурор.

От двух взрывов в аэропорту и еще одного на станции метро в Брюсселе 22 марта погибли, по уточненным данным, по меньшей мере, 31 человек, 270 ранены.

Ответственность за нападения взяла экстремистская группировка «Исламское государство».