WSJ: Организатор терактов в Париже въехал в ЕС вместе с 90 другими боевиками

Об этом заявила одна из свидетельниц, сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, свидетельница, которая скрывается под именем Соня, раньше вывела полицию на Абауда, которого вскоре после этого было ликвидировано во время спецоперации французской полиции в Сен-Дени, передает Европейская правда.

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По ее словам, она встречалась с Абаудом и его двоюродной сестрой Асной Аит Буласьен через несколько дней после парижских атак.

Во время встречи террорист сообщил, что он прибыл в Европу без документов, среди беженцев, вместе с 90 другими боевиками, в том числе гражданами Франции, Британии, Германии, Ирака и Сирии.

По данным одного из чиновников, около 50-60 боевиков прибыли в ЕС через Грецию, Болгарию и Румынию.

"Они выехали из Сирии через Турцию до границы Евросоюза, а затем распространились по разным странам, в том числе Франции, Германии, Испании и Великобритании", - сказал чиновник.

По словам свидетельницы, Абауд планировал другие атаки на торговый центр, полицейский участок и детский сад в пригороде Парижа.

Напомним, 13 ноября 2015 года в Париже было совершено серию терактов, которые унесли жизни 130 человек.