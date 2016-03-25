Полиция разыскивает пятого подозреваемого в терактах в Брюсселе (фото)

По данным DH, спецслужбы сформировали список из пяти главных подозреваемых в организации терактов в Брюсселе, пишет Европейская правда.

Среди них есть Наим Аль-Хамед. Об этом человеке известно, что он родился 1 января 1988 года в сирийском городе Хама, является сирийцем по происхождению.

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Сообщается, что Наим "вооружен и особо опасен".

Также известно, что новый подозреваемый в брюссельских терактам может быть причастен и к организации парижских терактов, поскольку известно, что имя для международного розыска указывается вместе с именами Мохаммеда Абрини, а также Наджима Лашруи.

Напомним, взрывы в аэропорту Брюсселя произошли во вторник рано утром. За ними произошел взрыв на станции метро в центре города. Всего в результате трех взрывов погибли более 30 человек, более 300 получили ранения.

Атаку власти страны квалифицировала как теракт. Все три взрыва осуществили смертники. Их личности уже установлены. В настоящее время полиция ищет их вероятных сообщников.