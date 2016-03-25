В Париже арестовали подозреваемого в подготовке теракта

Об этом заявил министр внутренних дел Франции Бернар Казнев, передает Associated Press.

По его словам, задержанный был членом сети боевиков, которые готовили новую атаку. Подготовка теракта, по словам министра, была на "продвинутой стадии", однако, где именно планировалось нападение, не сообщается.

При этом Казнев сообщил, что связи между планируемым терактом в Париже и терактами, которые произошли в Брюсселе, пока не обнаружено.

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Напомним, взрывы в аэропорту Брюсселя произошли во вторник рано утром. За ними произошел взрыв на станции метро в центре города. Всего в результате трех взрывов погибли более 30 человек, более 300 получили ранения.

Атаку власти страны квалифицировали как теракт. Все три взрыва осуществили смертники. Их личности уже установлены. В настоящее время полиция ищет их вероятных сообщников.