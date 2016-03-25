СМИ сообщили об очередном теракте в Турции, есть погибшие
07:10, 25 марта 2016Мир
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В результате взрыва заминированного автомобиля около поста жандармерии в провинции Диярбакыр в Турции погибли три человека. Еще 22 человека получили ранения.
REUTERS
По данным телеканала Haber Turk, нападение совершили участники запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает 112.ua.
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Как сообщал УНИАН, 19 марта, из-за взрыва в Стамбуле погибли 5 человек, еще 36 получили ранения.
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