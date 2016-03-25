СМИ сообщили об очередном теракте в Турции, есть погибшие

В результате взрыва заминированного автомобиля около поста жандармерии в провинции Диярбакыр в Турции погибли три человека. Еще 22 человека получили ранения.

По данным телеканала Haber Turk, нападение совершили участники запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает 112.ua. Читайте такжеПрезидент Турции: страну захлестнула крупнейшая волна террора Как сообщал УНИАН, 19 марта, из-за взрыва в Стамбуле погибли 5 человек, еще 36 получили ранения.

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