Кровавый теракт в Стамбуле: погибли 5 человек, 7 – в критическом состоянии

Из-за субботнего взрыва в Стамбуле погибли 5 человек, еще 36 получили ранения. Об этом со ссылкой на заявление городских властей сообщает газета Hurriet.

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Министр здравоохранения Турции добавил, что среди 36 раненых были 12 иностранных граждан и ребенок. Сейчас семеро пострадавших находятся в критическом состоянии в больнице.

Также во взрыве пострадали трое граждан Израиля, передает агенство Doğan.

Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника, власти страны видят в теракте след запрещенной курдской "Рабочей партии Курдистана" или связанных с ней организаций.

Как сообщалось, взрыв произошел на популярной у туристов пешеходной улице Истикляль утром в субботу.

Напомним, в Турции за последнее время произошли сразу несколько крупных терактов, унесших десятки жизней, в частности в столице страны Анкаре.

В минувшее воскресенье взрыв в столице Турции Анкаре унес жизни 37 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка курдских боевиков, которое является ответвлением запрещенной Рабочей партии Курдистана.

В прошлом месяце из-за нападения на военный конвой в Анкаре погибли 28 человек, десятки были ранены.