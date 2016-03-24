Парламент Бельгии создает комитет для расследования терактов
15:16, 24 марта 2016Мир
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Большинство депутатов бельгийского парламента проголосовали за создание специального комитета, который будет расследовать теракты 22 марта в Брюсселе.
REUTERS
Комитет будет иметь далеко идущие полномочия и, в частности, сможет проводить допрос под присягой, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Politico.
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Ожидается, что завтра комитет встретится с министрами внутренних дел, иностранных дел и юстиции.
Как сообщал УНИАН, утром 22 марта в аэропорту Брюсселя произошло два мощных взрыва. Позднее в Брюсселе прогремел взрыв у станции метро Мальбек, вблизи квартала с учреждениями Евпросоюза. В результате терактов погибли по меньшей мере 32 человека, еще 300 получили ранения.
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