Парламент Бельгии создает комитет для расследования терактов

Комитет будет иметь далеко идущие полномочия и, в частности, сможет проводить допрос под присягой, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Politico.

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Ожидается, что завтра комитет встретится с министрами внутренних дел, иностранных дел и юстиции.

Как сообщал УНИАН, утром 22 марта в аэропорту Брюсселя произошло два мощных взрыва. Позднее в Брюсселе прогремел взрыв у станции метро Мальбек, вблизи квартала с учреждениями Евпросоюза. В результате терактов погибли по меньшей мере 32 человека, еще 300 получили ранения.