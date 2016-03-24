Бельгийская газета обнародовала фоторобот второго террориста со станции метро в Брюсселе

Снимок размещен на сайте бельгийской газеты "Дерньер эр".

Ранее бельгийская полиция начала розыск человека, сопровождавшего смертника Халида Бакрауи, совершившего взрыв на станции "Маэльбек", сообщает ТАСС.

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Он попал в камеры видеонаблюдения подземки. По некоторым данным, в руках у него была большая сумка.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Брюсселе состоялась серия терактов. По последним данным, при взрывах погибли 34 человека. Позже трех причастных к атаке людей задержали в Баварии. Еще двух мужчин арестовали вчера неподалеку от метро "Маэльбек", где произошел один из взрывов.