Фонд Рокфеллеров откажется от инвестиций в добычу ископаемого топлива
Фонд семьи Рокфеллеров (RFF) объявил о намерении «как можно скорее» избавиться от активов в компаниях, добывающих ископаемые виды топлива, в том числе крупнейшей нефтяной компании ExxonMobil.
Заявление опубликовано на официальном сайте фонда, передает РБК.
«В условиях, когда мировое сообщество работает над тем, чтобы избавиться от необходимости использования ископаемых видов топлива, нет смысла — ни с финансовой ни с этической стороны — продолжать сохранять инвестиции в этих компаниях», — говорится в заявлении.
Также фонд подчеркивает, что сейчас нет никаких разумных причин для продолжения разведки новых месторождений углеводородов. Кроме того, как подчеркивает RFF, большую часть уже разведанных запасов нужно оставить в земле, чтобы «дать надежду на выживание человечества и экосистемы в предстоящие десятилетия».
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В заявлении указывается, что фонд отдал распоряжение избавиться от активов во всех угольных и нефтяных компаниях и сохранять инвестиции по этим направлениям на уровне менее 1% от общего инвестиционного портфеля.
«Мы считаем, что было бы упущением с нашей стороны, не обратить внимание на предосудительное поведение со стороны ExxonMobil. Существует информация, которая позволяет предположить, что компания с 1980-х годов вводит в заблуждение общественность по поводу своего отношения к изменению климата, в то время как одновременно тратит миллионы, чтобы укрепить свою собственную инфраструктуру вопреки разрушительным последствиям от изменения климата <...> Соответствующие органы определят, нарушила ли ExxonMobil какие-либо законы, но мы не можем быть связаны с компанией, которая так презрительно относится к интересам общества», — отмечает фонд.
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Как отмечает Reuters, хотя инвестиции фонда с активами в $130 млн в угольные компании и в разработку нефтяных песков в Канаде сравнительно невелики, принятое руководством фонда решение является примечательным, поскольку век назад Джон Д.Рокфеллер создал свое состояние в компании Standard Oil, предшественнице ExxonMobil.