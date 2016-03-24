Фонд Рокфеллеров откажется от инвестиций в добычу ископаемого топлива

Заявление опубликовано на официальном сайте фонда, передает РБК.

«В условиях, когда мировое сообщество работает над тем, чтобы избавиться от необходимости использования ископаемых видов топлива, нет смысла — ни с финансовой ни с этической стороны — продолжать сохранять инвестиции в этих компаниях», — говорится в заявлении.

Также фонд подчеркивает, что сейчас нет никаких разумных причин для продолжения разведки новых месторождений углеводородов. Кроме того, как подчеркивает RFF, большую часть уже разведанных запасов нужно оставить в земле, чтобы «дать надежду на выживание человечества и экосистемы в предстоящие десятилетия».

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В заявлении указывается, что фонд отдал распоряжение избавиться от активов во всех угольных и нефтяных компаниях и сохранять инвестиции по этим направлениям на уровне менее 1% от общего инвестиционного портфеля.

«Мы считаем, что было бы упущением с нашей стороны, не обратить внимание на предосудительное поведение со стороны ExxonMobil. Существует информация, которая позволяет предположить, что компания с 1980-х годов вводит в заблуждение общественность по поводу своего отношения к изменению климата, в то время как одновременно тратит миллионы, чтобы укрепить свою собственную инфраструктуру вопреки разрушительным последствиям от изменения климата <...> Соответствующие органы определят, нарушила ли ExxonMobil какие-либо законы, но мы не можем быть связаны с компанией, которая так презрительно относится к интересам общества», — отмечает фонд.

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Как отмечает Reuters, хотя инвестиции фонда с активами в $130 млн в угольные компании и в разработку нефтяных песков в Канаде сравнительно невелики, принятое руководством фонда решение является примечательным, поскольку век назад Джон Д.Рокфеллер создал свое состояние в компании Standard Oil, предшественнице ExxonMobil.