Штайнмайер едет в Москву обсудить дело Савченко

Об этом заявила представитель МИД Германии Завсан Шебли, передает ТАСС.

"Обвинительный приговор в отношении Савченко - результат процесса, который, согласно тому, что мы знаем, противоречит основным правовым нормам", - сказала она. "На переговорах в России эта тема точно будет стоять на повестке дня", - подчеркнула Шебли.

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По ее словам, у Штайнмайера 23 марта запланирована, в частности, встреча в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы готовы направить немецких врачей к Савченко, мы поддерживаем контакты с российской стороной на этот счет", - сообщила Шебли.

Со своей стороны, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт отметил, что, по мнению правительства ФРГ, "процесс над Савченко противоречит букве и духу Минских договоренностей". "Поскольку, согласно "Минску", была достигнута договоренность об обмене заложниками и пленными", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 марта, российский суд начал зачитывать приговор по делу украинской летчицы Савченко. Предполагается, что эта процедура будет продолжаться два дня.

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Утром в суд на оглашение приговора Савченко прибыли народные депутаты, украинские дипломаты, пресс-секретарь президента Цеголко.

В частности, в составе депутатской делегации – члены фракции «Батькивщина» Елена Кондратюк, Вадим Ивченко, Алексей Рябчин, Сергей Евтушок, Валерий Дубиль, депутаты от «БПП» Мария Ионова, Ирина Луценко, внефракционный Виктор Кривенко.

Депутата от «БПП», члена ПАСЕ, участника переговорных процессов в Минске Ирину Геращенко не пропустили в Россию - она получила запрет на въезд в РФ на 5 лет.

Савченко в РФ обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, и затем силой переправили в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

Прокуратура РФ требует приговорить ее к 23 годам лишения свободы.