В ростовском Донецке оцеплено здание суда, где сегодня начнут оглашать приговор Савченко (фото)
08:38, 21 марта 2016Общество
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В ростовском Донецке оцеплено здание суда, где сегодня начнется оглашение приговора Савченко.
Как передает собственный корреспондент УНИАН В РФ, Ленинский проспект города, где находится здание суда, оцеплен российскими правоохранителями, движение по проспекту остановлено.
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В радиусе 50 метров от суда натянута красно-белая лента, которая ограничивает подход к суду. На месте дежурят несколько десятков российских полицейских, людей в камуфляжной форме, а также местных казаков.
На данный момент журналистов в здание суда не пропускают, начало оглашение приговора запланировано на 10.00 по киевскому времени.
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