В ростовском Донецке оцеплено здание суда, где сегодня начнут оглашать приговор Савченко (фото)

Как передает собственный корреспондент УНИАН В РФ, Ленинский проспект города, где находится здание суда, оцеплен российскими правоохранителями, движение по проспекту остановлено.

Читайте такжеСегодня в РФ начнут оглашать приговор Савченко: летчицу в суд везет колонна из пяти авто (видео)

В радиусе 50 метров от суда натянута красно-белая лента, которая ограничивает подход к суду. На месте дежурят несколько десятков российских полицейских, людей в камуфляжной форме, а также местных казаков.

На данный момент журналистов в здание суда не пропускают, начало оглашение приговора запланировано на 10.00 по киевскому времени.