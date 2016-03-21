Россия запретила въезд на пять лет уполномоченному Порошенко по Донбассу

Об этом сообщила сама Геращенко, передает "Украинская правда".

По ее словам, это произошло на КПП Меловое / Чертково. Согласно документам, причина , по которой её не пускают, это угроза безопасности РФ.

"Нас с группой депутатов вместе со Святославом Цеголко мурыжили здесь 3 часа. А потом представитель ФСБ заявил, что мне запрещен въезд на территорию РФ до 2021 года", - сказала Геращенко. Она напомнила, что она и Цеголко ехали на суд по поручению президента.

Геращенко сообщила, что предоставила документы о том, что она является членом украинской делегации на минских переговорах, а также членом украинской делегации в совете Европы. Она также подчеркнула, что предоставила россиянам свой дипломатический паспорт.

"Я сообщила о ситуации министру иностранных дел Климкину. МИД готовит ноту", - сказала она

Геращенко обратила внимание, что акты о запрете въезда датированы 8 марта.

"Они по ходу пытались переписать эти акты и уже заменить на сегодняшнее число и подать, чтобы я снова их подписала", - сказала Геращенко и добавила, что отказалась это делать.

Кроме того, она намерена поставить вопрос о запрете ее въезда в РФ на следующих минских переговорах 23 марта.

Геращенко также выразила опасения за своих коллег.

"Наш консул Москаленко, который находится на КП, сообщил, что в Донецке, где будут объявлять приговор, очень напряженная атмосфера, готовятся провокации, возможно, против наших депутатов", - сказала она.

Накануне группа депутатов из фракций БПП и "Батькивщина" отправилась в РФ для участия в судебном заседании, на котором будет объявлен приговор украинской летчице Надежде Савченко.

Среди них: Мария Ионова, Елена Кондратюк, Ирина Луценко, Алексей Рябчин, Вадим Ивченко, Сергей Евтушок, Валерий Дубиль, Виктор Кривенко и представитель президента Украины Святослав Цеголко.

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"Прочитали, что в РФ не пускают группы поддержки Надежды. Надеюсь, у них хватит ума допустить депутатов, имеющих дипломатические паспорта, среди которых есть члены ПАСЕ и других международных организаций. Иначе - это было бы слишком показательно", - написала Геращенко накануне поездки.

Ирину Геращенко не пустили в Россию! Члену ПАСЕ и Минском переговорщику запретили въезд до 2021 года! Позор! pic.twitter.com/s51TTjXwik — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) March 21, 2016

Напомним, вчера адвокат летчицы Полозов сообщил, что украинцам, приезжающим в Россию с целью присутствовать в суде во время оглашения приговора Савченко, отказывают во въезде.