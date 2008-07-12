Польша разместит у себя ПРО в обмен на ракеты Patriot

Польша готова разместить у себя на территории элементы системы противоракетной обороны, предложенные США, но просит поставить ей установки ракет Patriot для модернизации системы ПВО страны, сообщил министр обороны Польши.

Вашингтон планирует разместить на территории Польши 10 ракет- перехватчиков в рамках развертывания системы ПРО в Европе для защиты от возможных атак со стороны так называемых "стран-изгоев", передает «Рейтер». Однако Варшава хочет в обмен получить серьезные инвестиции для модернизации своей системы противовоздушной обороны.

На прошлой неделе премьер-министр страны Дональд ТУСК отклонил предложение США, по которому батарея Patriot будет предоставлена польской стороне всего на один год, однако переговоры обеих сторон продолжаются.

"Мы хотим, чтобы батарея Patriot была размещена на нашей территории на постоянной основе", - сказал министр обороны страны Богдан КЛИХ в интервью газете Dziennik. "Вопрос о Patriot является основным условием (для соглашения по ПРО). Мы по-прежнему ждем результатов переговоров с США по вопросу модернизации наших вооруженных сил", - добавил он.

Ракетная система Patriot обладает дальним радиусом действия и способна поражать цели, в том числе и тактические, баллистические ракеты, самолеты и крылатые ракеты на большой высоте при любых погодных условиях.

Б.КЛИХ вновь выразил точку зрения польских властей о том, что размещение на территории страны элементов американской ПРО делает Польшу возможным объектом атаки, и поэтому Варшава хочет получить от Вашингтона гарантии безопасности.

Слова Б.КЛИХА прозвучали после того, как Иран провел серию испытаний ракет в Персидском заливе, в результате чего США заявили о готовности защитить своих союзников. Вашингтон подозревает Тегеран в тайной разработке ядерного оружия, но Иран утверждает, что его атомная программа носит исключительно мирный характер.

Госсекретарь США Кондолиза РАЙС в четверг сообщила о том, что система ПРО защитит Европу и США от любой атаки со стороны Ирана.

На этой неделе Чехия согласилась разместить у себя на территории еще один элемент ПРО - радиолокационную станцию, что вызвало раздражение у Москвы, считающей, что вся система может быть направлена против России, отмечает «Рейтер». В ответ на решение Чехии Россия пообещала перенаправить свои ракеты на Чехию и Польшу в случае, если размещение системы ПРО пройдет по плану.