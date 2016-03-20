Кэмерон: Британии потребуется "от 7 до 10 лет", чтобы преодолеть последствия возможного выхода из ЕС

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон допускает возможность выхода Соединенного Королевства из ЕС, если сторонники сохранения членства в сообществе не проявят должной активности в ходе предстоящего нынешним летом референдума.

Об этом сам политик сообщил в интервью газете The Independent on Sunday, передает ТАСС.

"Чего я боюсь, так это (низкой) явки, - признался премьер. - Ведь многие могут подумать: в конце концов, остаться в ЕС - это разумно, вот пусть другие и проголосуют за меня. Так вот, не делайте этого".

По словам Кэмерона, сторонников и противников выхода из ЕС в Великобритании сейчас почти поровну, а потому явка станет "действительно важным фактором". "Голосование будет очень напряженным, вне всякого сомнения", - отметил политик.

Он также заявил, что Соединенному Королевству потребуется "от семи до десяти" лет на то, чтобы преодолеть последствия возможного выхода из ЕС. Кэмерон считает, что в этот период развитие страны будет "поставлено на паузу", в то время как весь остальной мир будет стремительно идти вперед.

Читайте такжеОбама попробует убедить Великобританию остаться в ЕС - The Independent

Как показывают большинство опросов общественного мнения, число сторонников выхода Великобритании из ЕС и противников такого шага сейчас практически сравнялось. При этом в последние месяцы на фоне острого миграционного кризиса лагерь евроскептиков постоянно получает новых единомышленников.

Референдум по вопросу дальнейшего членства Соединенного Королевства в составе ЕС пройдет 23 июня. Это решение было поддержано правительством после того, как в ходе февральского саммита в Брюсселе удалось согласовать пакет уступок британскому парламенту со стороны руководства сообщества.