Премьер-министр Великобритании назвал дату референдума о членстве в ЕС
В ночь на 20 февраля Саммит Европейского Союза согласовал договоренность, которая должна предотвратить выход Британии из состава ЕС.
Референдум о дальнейшем членстве Великобритании в ЕС состоится 23 июня.
Об этом сообщает АР со ссылкой на премьер-министра страны Дэвида Кэмерона.
#BREAKING: Britain to hold EU referendum on June 23: Cameron— AFP news agency (@AFP) 20 февраля 201
Напомним, в ночь на 20 февраля Саммит Европейского Союза согласовал договоренность, которая должна предотвратить выход Британии из состава ЕС. Соглашение дает Великобритании особый статус в ЕС.
Дэвид Кэмерон после достигнутой договоренности произнес речь, в которой заверил о потребности в дальнейших изменениях Евросоюза.
Несмотря на эту договоренность, референдум о выходе Великобритании из состава ЕС все равно состоится.
Однако эти меры, по мнению Кэмерона, позволят получить большинство голосов в поддержку членства страны в Евросоюзе.