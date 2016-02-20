Премьер-министр Великобритании назвал дату референдума о членстве в ЕС

Референдум о дальнейшем членстве Великобритании в ЕС состоится 23 июня.

Об этом сообщает АР со ссылкой на премьер-министра страны Дэвида Кэмерона.

#BREAKING: Britain to hold EU referendum on June 23: Cameron — AFP news agency (@AFP) 20 февраля 201

Напомним, в ночь на 20 февраля Саммит Европейского Союза согласовал договоренность, которая должна предотвратить выход Британии из состава ЕС. Соглашение дает Великобритании особый статус в ЕС.

Дэвид Кэмерон после достигнутой договоренности произнес речь, в которой заверил о потребности в дальнейших изменениях Евросоюза.

Несмотря на эту договоренность, референдум о выходе Великобритании из состава ЕС все равно состоится.

Однако эти меры, по мнению Кэмерона, позволят получить большинство голосов в поддержку членства страны в Евросоюзе.